Dünya genelinde korona salgınında son durum

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçerken, 312 bin 315 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 800 bini aştı.

Çin'den tüm dünyaya yayılıp, sırasıyla İran, İtalya ve ABD'de etkisini derinden hissettiren ölümcül koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayıları son günlerde düşse de tehlike devam ediyor.

Salgında dünya genelinde virüsle enfekte olanların sayısı 4 milyon 703 bin 844'e ulaştı.

ABD'DE VAKA SAYISI 1,5 MİLYONU GEÇTİ

Vaka sayısı ise en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 502 bin 11 kişi koronaya yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (276 bin 505), Rusya (272 bin 43), İngiltere (236 bin 711), İtalya (240 bin 161), Brezilya (227 bin 919), Fransa (179 bin 506) ve Almanya (175 bin 921) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 148 bin 67'ye ulaştı.

VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇEN ÜLKELER

İran (118 bin 392), Hindistan (90 bin 648), Peru (88 bin 541), Çin (82 bin 941), Kanada (75 bin 770), Belçika (54 bin 989) ve Suudi Arabistan (52 bin 16).

VİRÜSÜ YENENLERİN SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Dünya genelinde virüsü yenenlerin sayısı ise 1 milyon 802 bin 271'e ulaştı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (336 bin 964), İspanya (192 bin 253), Almanya (152 bin 600), İtalya (122 bin 810), Türkiye (108 bin 137), İran (93 bin 147), Brezilya (84 bin 970), Çin (78 bin 219), Rusya (63 bin 136) ve Fransa (61 bin 66) oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 312 BİN 315

Ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 312,315'e yükseldi.

Virüs kaynaklı can kayıplarının en çok görüldüğü ülke 88 bin 678 kişinin hayatını kaybettiği ABD oldu.

Bu ülkeyi, 34 bin 466 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 763 ile İtalya, 27 bin 563 ile İspanya, 27 bin 529 ile Fransa, 15 bin 46 ile Brezilya, 9 bin 5 ile Belçika, 8 bin 1 ile Almanya, 6 bin 937 ile İran, 5 bin 670 ile Hollanda, 5 bin 595 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin izledi.

1000'DEN FAZLA ÖLÜM OLAN ÜLKELER

Meksika (4 bin 767), Türkiye (4 bin 55), Hindistan (2 bin 760), İsveç (3 bin 674), Ekvador (2 bin 594), Rusya (2 bin 537), Peru (2 bin 392), İsviçre (1878), İrlanda (1518), Portekiz (1203), Endonezya (1089) ve Romanya (1081).