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    Dünya Sağlık Örgütü'nden Sinovac'a onay

    Dünya Sağlık Örgütü'nden Sinovac'a onay

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi.
    • AA
    • 01.06.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 18:25
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'de de kullanılan Çin tarafından geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

    DSÖ yaptığı açıklamada, CoronaVac'ın 18 yaş üstü yetişkinler için kullanılmasının uygun olduğunu ve 2 ila 4 hafta sonra ikinci dozun önerildiği belirtildi.

    CAN KAYBINDA YÜZDE 100, BULAŞTA YÜZDE 94 ETKİLİ

    Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada, CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı. İzlenen grupta koronavirüs bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti.

    Dünya Sağlık Örgütü nden Sinovac a onay #1

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