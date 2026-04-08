Dünyanın en güçlü petrol rezervine sahip ülkeleri

Dünya enerji piyasalarındaki dengelerin hızla değiştiği 7 Nisan 2026 itibarıyla petrol rezervleri, ülkelerin jeopolitik gücünü belirlemeye devam ediyor.

Sadece Orta Doğu değil, Amerika kıtasındaki devasa rezervler ve yeni keşifler petrol haritasını yeniden şekillendirdi.

EN GÜÇLÜ PETROL REZERVLERİ BELLİ OLDU

Askeri güç analizleriyle tanınan Global Firepower, 2026 yılı savunma incelemesi kapsamında dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkelerini sıraladı.

Modern savaşın en kritik lojistik unsuru olan enerji, orduların hareket kabiliyetini belirleyen en temel faktör olarak kabul ediliyor.

İşte dünyanın en güçlü petrol rezervleri sıralaması:

15- CEZAYİR: 12 MİLYAR 200 MİLYON VARİL

14- BREZİLYA - 12 MİLYAR 715 MİLYON VARİL

13- ÇİN - 26 MİLYAR 26 MİLYAR 23 MİLYON VARİL

12- KAZAKİSTAN - 30 MİLYAR VARİL

11- NİJERYA - 36 MİLYAR 890 MİLYON VARİL

10- ABD - 38 MİLYAR 212 MİLYON VARİL

9- LİBYA - 48 MİLYAR 363 MİLYON VARİL

8- RUSYA - 80 MİLYAR VARİL

7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - 97 MİLYAR 800 MİLYON VARİL

6- KUVEYT - 101 MİLYAR 500 MİLYON VARİL

5- IRAK - 145 MİLYAR 19 MİLYON VARİL

4- KANADA - 170 MİLYAR 300 MİLYON VARİL

3- İRAN - 208 MİLYAR 600 MİLYON VARİL

2- SUUDİ ARABİSTAN - 258 MİLYAR 600 MİLYON VARİL

1- VENEZUELA - 303 MİLYAR 806 MİLYON VARİL

TÜRKİYE

Türkiye, yeni keşifleriyle rezervlerini artırmaya devam etse de, Global Firepower’ın küresel "ilk 10" listesinde henüz yer almıyor.

Ancak enerji bağımsızlığı yolundaki hamleler, Türkiye’nin genel askeri güç (PwrIndx) puanını yukarı çeken faktörler arasında yer alıyor.

Türkiye, petrol rezervleri açısından 366 milyonluk varile sahip ve dünyada 49. sırada yer alıyor.