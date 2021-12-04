Dünyanın en sarhoş ülkesi Avustralya oldu

Dünyanın en sarhoş ülkesi Avustralya oldu

Sonuçları paylaşılan rapora göre, en sarhoş ülkeler listesi belli oldu. Avustralya'yı Danimarka ve Finlandiya takip etti.

Londra merkezli The Global Drug Survey'in 2021 raporu belli oldu.

Araştırmada, halkının en sarhoş hissettiği ülkeler sıralandı.

AVUSTRALYA, DANİMARKA, FİNLANDİYA...

Avustralya yüzde 26.7 ile listenin ilk sırasında yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Danimarka ve Finlandiya izledi. İlk sırada yer alan ülkedeki oranın dünya ortalamasının neredeyse iki katı olduğuna dikkat çekildi.

Dünya ortalamasına göre, ankete katılanların yılda 14,6 kez veya ayda birden biraz fazla sarhoş olduğu kaydedildi. Söz konusu ortalamayla kıyaslandığında, Avustralyalıların ayda yaklaşık iki kez sarhoş olduğu aktarıldı.

EN ÇOK PİŞMANLIK DUYAN ÜLKELER

İrlandalı, Polonyalı ve Yeni Zelandalı katılımcılar, sarhoş olmaktan en çok pişmanlık duyanlar olarak sıralandı. En az pişmanlığın ise Danimarkalılar tarafından duyulduğu kaydedildi.

Vice'ın haberine göre, koronavirüs salgınıyla birlikte gelen kısıtlamaların, alkol tüketiminde artışı tetiklediği belirtildi. Ankete 22 ülkeden 32 bin 22 kişi katıldı.