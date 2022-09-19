Economist: Yıkıcı seller, gittikçe yaygınlaşacak

İngiltere merkezli yayın kuruluşu, Güney Asya'da yaşananların ardından karamsar bir tablo çizdi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan beri etkisini gösteren muson yağmurları, ülkede ağır hasarlara yol açtı.

Evler su altında kalırken, milyonlarca kişi felaketten etkilendi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'e yaklaştı.

"Bu türden trajediler daha fazla yaşanabilir"

Londra merkezli Economist dergisi, "Pakistan'daki gibi yıkıcı seller, ısınan bir dünyada daha yaygın hale gelecek." dedi.

Dünyanın gidişatıyla ilgili yapılan analizde, "Hızla eriyen buzullar, bu türden trajedilerin daha fazlası anlamına gelebilir." ifadesi kullanıldı.

Guterres: Söyleyecek sözüm yok

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Pakistan'a yaptığı ziyarette, selin yol açtığı zarar konusunda "diyecek hiçbir sözü olmadığını" söylediğine dikkat çekildi.

Pakistan hükümetine göre, sellerin ülkeye maliyeti, 30 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Economist: 30 kat daha olası hale getirdi

Analizde, "Seller ve geniş iklim eğilimleri arasındaki ilk bağlantı, genel sıcaklıklardır. Nisan ve mayıs aylarında sıcak hava dalgası, Pakistan ve komşusu Hindistan'ın çoğunu kavurdu.

Bir araştırma, küresel ısınmanın bu tür sıcaklıkları sanayi öncesi dönemlere göre 30 kat daha olası hale getirdiğini buldu.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi ViDEO





"Buzul erimeleri, bölgenin su yollarını şişirdi"

Üçüncü kutbun terleyen buzulları, Güney Asya'nın ana nehirlerinin kaynağını oluşturuyor. Yağışların artmasıyla birlikte erimeler, bölgenin su yollarını şişirdi." denildi.

Pakistan'ın en uzun nehri olan İndus'un, 1980'den 2018'e kadar olan dönemde önemli derecede yükseldiği belirtilerek, şu öngörü aktarıldı:

Karamsar tablo: Yoksul ülkeler zarar görecek

"Durumun daha kötüye gitmesi muhtemel. 2100 yılına kadar sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin en fazla 2 derece üzerine çıktığı senaryolarda bile, bu yüzyılda Himalaya buzunun üçte biri yok olabilir. Bunun sonucunda bölgedeki yoksul ülkeler zarar görecek."