Eğitimini tamamlamayan yardımcı pilot nedeniyle uçak İngiltere'ye geri döndü

Uçuşun üzerinden 40 dakika geçerken, yardımcı pilotun henüz eğitim aşamasında olduğu ortaya çıktı. Uçak, Londra'ya geri dönmek zorunda kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan New York'a doğru havalanan Virgin Atlantic Hava Yolları'na ait uçakta, korku dolu anlar yaşandı.

Yardımcı pilot, son uçuş testini henüz geçmediğini itiraf etti.

İrlanda üzerindeyken geri döndü

Kaptana ikinci pilotun eğitimini tamamlamadığı söylendiğinde İrlanda üzerinde olan ve kalkışının üzerinden 40 dakika geçen uçak, Heathrow'a geri dönmek zorunda kaldı.

Virgin Atlantic, yolculara sorunun bir rota hatasından kaynaklandığını söyledi ve özür diledi. Ayrıca, her iki pilotun da uçağı kullanmak için tam lisanslı ve nitelikli olduğuna ve güvenliğin tehlikeye atılmadığına dair yolculara güvence verildi.

Yardımcı pilotun eğitim aşamasında olduğu ortaya çıktı

Diğer taraftan konuyla ilgili bir kaynak, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Uçak İrlanda'ya kadar gitti ve sonra yardımcı pilotun hâlâ eğitim aşamasında olduğunu öğrendiler.

Kaptanın Heathrow'a geri dönüp mürettebatın daha deneyimli bir üyesini bulmaktan başka seçeneği yoktu. Herkes için utanç vericiydi ve yolcular çileden çıktı." dedi.

Virgin Atlantic: Özür dileriz

Yardımcı pilotların, Virgin Atlantic'in şartlarına uygun olarak uçabilmesi için eğitim kaptanıyla birlikte "son değerlendirme uçuşunu" gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bir Virgin Atlantic sözcüsü, "Mürettebat değişikliği nedeniyle planlanandan 2 saat 40 dakika geç inen müşterilerimize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.