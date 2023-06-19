Ekvador'da cenaze töreninde yaşadığı anlaşılan yaşlı kadın hastanede öldü Ekvador’da cenaze töreni için konulduğu tabutta nefes alırken bulunan 76 yaşındaki Bella Montoya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Ekvador’da 13 Haziran’da öldü sanılarak cenaze töreni için konulduğu tabutta nefes alırken bulunan 76 yaşındaki Bella Montoya'dan kötü haber geldi...

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Felç sonucu hayatını kaybetti

Ekvador Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Montoya’nın geçtiğimiz Cuma günü yeniden hastaneye kaldırılmasından 7 gün sonra iskemik felç sonucu hayatını kaybettiği bildirilerek, Montoya’nın hastanede kaldığı süre boyunca "sürekli gözetim" altında tutulduğu belirtildi.

Ölü ilan edilmiş, 5 saat tabutun içinde kalmıştı

Babahoyo kentindeki bir hastanede doktor tarafından 9 Haziran’da ölü ilan edilen Montoya, cenaze töreni sırasında yaklaşık 5 saat tabutun içinde kalmış, akrabalarının cenaze için kıyafetlerini değiştirmek üzere tabutu açmasıyla nefes aldığı fark edilmişti.

Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında ABD’nin New York eyaletinde düzenlenen cenaze töreni sırasında 3 saat önce ölü ilan edilen 82 yaşındaki kadının yaşadığı tespit edilmişti.