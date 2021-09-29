Cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışma, 5 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Olay sonucu çok sayıda yaralanma ve can kaybı yaşandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nde, sabah saatlerinde Los Lobos ve Los Choneros çeteleri arasında çatışma çıktı.

Çatışma sırasında el yapımı bomba, silah ve bıçaklar kullanıldlı.

24 ÖLÜ, 48 YARALI

Cezaevi yetkililerine göre 24 mahkum hayatını kaybetti, 48 mahkum yaralandı. Olay üzerine cezavine çok sayıda polis ve asker sevk edildi.

Guayas Valisi Pablo Arosemena, cezaevi önünde basın toplantısı düzenleyerek 5 saatlik operasyonun ardından bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

CEZAEVLERİNDEKİ ŞİDDET

Ülkede 22 Temmuz'da iki farklı hapishanede çıkan isyanlarda polis müdahalesi sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı. Ekvador'da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var, ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum bulunuyor. Uzmanlara göre hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyanın görevlendirilmesi gerekiyor.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ağustos ayında, hükümetin aşırı kalabalık hapishanelere karşı yeni koğuşlar inşa edileceğini ve güvenliği artırmak için daha fazla bütçe sağlayacağını ifade etmişti.

Ekvador'da cezaevinde çatışma