Ekvador'da silahlı kişiler yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir eve baskın yapan silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü, anneyi de ağır yaraladı.

AA

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor...

Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor.

Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentindeki Guasmo Sur Mahallesi'nde bir eve giren silahlı kişiler, etrafa rastgele ateş etti.

4 çocuk hayatını kaybetti

Saldırıda, evdeki 4 çocuk hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganların asıl hedefinin bitişikteki başka ev olduğu ve dolayısıyla saldırıya uğrayan evdekilerin olayla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

En küçüğü 5 aylık

Ölen çocukların 5 aylık, 3, 5 ve 7 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırıya ilişkin geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Hükümetten kararlılık mesajı geldi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise saldırıya "sert" tepki gösterildiği ve sorumluların "mutlaka" yakalanacağı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)