Ekvador'da silahlı kişiler yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor...
Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor.
Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentindeki Guasmo Sur Mahallesi'nde bir eve giren silahlı kişiler, etrafa rastgele ateş etti.
4 çocuk hayatını kaybetti
Saldırıda, evdeki 4 çocuk hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganların asıl hedefinin bitişikteki başka ev olduğu ve dolayısıyla saldırıya uğrayan evdekilerin olayla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.
En küçüğü 5 aylık
Ölen çocukların 5 aylık, 3, 5 ve 7 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırıya ilişkin geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
Hükümetten kararlılık mesajı geldi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise saldırıya "sert" tepki gösterildiği ve sorumluların "mutlaka" yakalanacağı kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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