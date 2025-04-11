El Salvador: ABD'den sınır dışı edilen çete üyeleri rastgele seçilmiyor

AA

CNN'e konuşan El Salvador Güvenlik ve Adalet Bakanı Gustavo Villatoro, ABD ile kapsamlı bilgi ve istihbarat paylaşımı sağlandığını belirtti.

"SINIR DIŞI EDİLENLER RASTGELE SEÇİLMİYOR"

Villatoro, El Salvador'da arama kararı bulunan çete üyelerine ilişkin ABD ile veri paylaşımının sürdüğünü vurgulayarak, "Eksiksiz kayıtlar sağlıyoruz. Elimizi kaldırıp 'bakın, bu adam' diyoruz. ABD'den sınır dışı edilen kişiler rastgele seçilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

El Salvador'daki "mega hapishane"ye gönderilen kişilerin sabıka kaydı olduğunu belirten Villatoro, "Hepsini kontrol ediyoruz. Eğer El Salvador'da bir kişinin çete üyesi olduğundan eminsen, onu yakalayıp hapse atıyoruz. Bazı insanlar, 'ama o masum' diyebilir. Ancak siciliniz sizin adınıza konuşur. 'Ben üye değilim' diyebilirsiniz ama sabıka kaydınız ne olacak?" ifadelerini kullandı.

CNN'in haberine göre, El Salvador'a sınır dışı edilenlerle ilgili tartışmalar, Maryland eyaletindeki metal işçisi ve 3 çocuk babası Kilmar Armando Abrego Garcia'nın yaşadıklarının ardından gündeme geldi.

Garcia'nın, bir "yazım hatası" nedeniyle sınır dışı edildiği ve El Salvador'daki mega hapishaneye gönderildiği iddia edildi.

GARCIA'NIN AVUKATLARI SUÇLAMALARI REDDETTİ

ABD'de Donald Trump yönetimi, Garcia'nın, MS-13 isimli çete üyesi olduğu öne sürülürken, Garcia'nın avukatları ve ailesi bu suçlamaları reddediyor.

Garcia'nın eşi Jennifer Vasquez Sura, CNN'e yaptığı açıklamada, suçlamaların kendilerini oldukça incittiğini dile getirerek, "Çocuklarım her gün 'babam ne zaman eve dönecek?' diye soruyor." dedi.

Garcia'nın avukatları ise El Salvador'un iddialarını reddederek, "Kilmar için şeffaflık ve yasal süreç yokluğunda ortaya atılan bu belirsiz iddialar, özellikle de bir ABD göçmenlik yargıcının onun güvenilir olduğunu ve El Salvador’a sınır dışı edilmekten korunması gerektiğini tespit ettiği gerçeğiyle çelişmektedir. Bu nedenle bu iddialar hiçbir ağırlık taşımamalıdır." açıklamasında bulundu.

Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesi, 7 Nisan'da Garcia'nın ülkeye iadesiyle ilgili verilen süreyi geçici olarak durdurmuştu. Mahkeme, Trump'ın yargıçlara davayı değerlendirmeleri için daha fazla zaman tanınması yönündeki talebini kabul etmişti.