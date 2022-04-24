Elon Musk, Bill Gates ile dalga geçti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter üzerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile dalga geçti. Musk, Gates için 'hamile erkek' emojisini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın önce bir kısmını satın alan, daha sonra da tamamını satın almak istediğini açıklayan Elon Musk, yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

260 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda olan 50 yaşındaki ünlü milyarder, kendisi gibi bir milyarder olan Microsoft kurucusu Bill Gates ile dalga geçti.

Musk, Bill Gates’in göbeğine dikkat çektiği fotoğrafın yanına Apple’ın tartışma yaratan “hamile erkek” emojisini koydu.

Hem Gates’e hem de Twitter yönetimine salladı

Bu fotoğraf için “Eğer hızlıca ereksiyonunuzu kaybetmek istiyorsanız” yorumunu yazan Musk, devamına da altı tane kapüşonlu figürün bulunduğu bir başka fotoğraf ekledi.

Musk bu kareyle de Twitter yönetimine göndermede bulundu.

Platformdaki ifade özgürlüğüne dikkat çeken Musk, paylaşımında “Shadow ban konseyi tweet’i inceliyor” ifadelerine yer verdi.