Elon Musk: New Orleans saldırısı ve Trump'ın oteli önündeki Tesla patlaması bağlantılı

Haber Merkezi

Yılbaşı gecesi, ABD'nin New Orleans kentinde orduda görev yapan bir saldırgan, kutlama yapan kalabalığın arasına sürdüğü aracından inerek rastgele çevreye ateş açtı.

15 kişinin öldüğü saldırı ülkede büyük bir ses getirirken FBI, saldırganın yalnız olmadığını düşündüklerini belirterek bağlantıları araştıracağını açıklamıştı.

ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI

Bu saldırının kısa süre ardından ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde bir Tesla araç patladı.

Milyarder Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda yaşananlara ilişkin bazı iddialar ortaya attı.

"TERÖR EYLEMİ OLABİLİR"

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ SALDIRI ARASINDA BAĞLANTI OLABİLİR"

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.