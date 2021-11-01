Emmanuel Macron: Avustralya başbakanı, denizaltı anlaşmasında yalan söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Roma'da Avustralya ile ilişkileri değerlendirdi. Macron, Morrison'ın kendisine karşı tavrına ilişkin konuştu.

ABD, İngiltere ve Avustralya, Aukus İttifakı çatısı altında bir araya gelmiş, Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasından çekilmesi Paris'in sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmanın iptaline ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

FRANSA VE AVUSTRALYA ARASINDA İPLER GERGİN

Macron, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın kendisine nükleer denizaltı anlaşması hakkında yalan söylediğini kaydetti.

Avustralya basınından gazeteci Bevan Shields, İtalya'nın başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Macron'a "Morrison'a tekrar güvenebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Macron: Avustralya başbakanı, denizaltı anlaşmasında yalan söyledi ViDEO

"MORRISON'IN YALAN SÖYLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Morrison'ın yalan söylediğini düşünüp düşünmediği de sorulan Macron, "Sanmıyorum, biliyorum." yanıtını verdi. Morrison ise anlaşmaya dair dürüst olmadığı şeklindeki söylentileri reddediyor.

"Bakalım neler sunacak." diyen Emmanuel Macron, "Ülkenize büyük saygım var. Halkınıza büyük saygım ve dostluğum var. Saygı duyduğumuz zaman, sizin de saygı duymanız gerektiğini söylüyorum. Bu değere uygun ve tutarlı davranmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

"SIRTIMIZDAN BIÇAKLADILAR"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın iptal kararını "Sırtımızdan bıçaklandık" ifadesiyle karşılarken, Paris, Avustralya ve ABD büyükelçilerini geçici olarak geri çağırmıştı.

"MACRON'A YALAN SÖYLEMEDİM"

Macron'un yorumlarının ardından konuşan Scott Morrison, Macron'a yalan söylemediğini ve daha önce kendisine geleneksel denizaltıların artık Avustralya'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamayacağını açıkladığını kaydetti.