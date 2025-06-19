Emmanuel Macron, İsrail'in İran'a saldırılarını sonlandırmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'a saldırılarını görüşmek üzere Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Elysee Sarayı'ndan toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, İsrail'in giderek İran'ın nükleer ve balistik programıyla ilgisi olmayan hedeflere yönelik saldırıları ile İran ve İsrail'de giderek artan sivil ölü sayısı nedeniyle endişesini dile getirdi. Bölge güvenliği için ciddi riskler taşıyan bu askeri operasyonlara acilen son verilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Macron'un İran'ın nükleer ve balistik programıyla ilgili kalıcı çözümün müzakereden geçtiğini kaydettiği aktarılan açıklamada Macron'un Fransa'nın İran'ın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin diyalog başlatma isteğini dile getirdiği ifade edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NI GÖREVLENDİRDİ

Emmanuel Macron'un Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'u gelecek günlerde Avrupalı ortaklarıyla İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına son verebilecek nitelikte, müzakereye dayalı çözüme varılmasını sağlayacak girişimde bulunmakla görevlendirdiği kaydedildi.

Macron'un Barrot'tan söz konusu iki ülkeden ayrılmak isteyen Fransız vatandaşlar için gerekli tedbirleri alması talimatında bulunduğu aktarılan açıklamada Fransız vatandaşlarına bu ülkelere seyahat etmelerinin kesinlikle tavsiye edilmediği belirtildi.