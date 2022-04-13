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    Emmanuel Macron: Rusya'nın saldırılarına soykırım diyemem

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "soykırım" olarak adlandırmayı reddederek, Rus ve Ukraynalıları "kardeş" olarak nitelendirdi.
    • 13.04.2022 - 12:11
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    Emmanuel Macron: Rusya'nın saldırılarına soykırım diyemem

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını ABD Başkanı Joe Biden’ın soykırım olarak nitelendirmesinin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konu hakkında açıklamada bulundu.

    Macron verdiği röportajda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırının soykırım olarak nitelendiremeyeceğini belirterek, “Bugün bu tür terimlere dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir" dedi.

    "Bu tarz söylemlerin barışa hizmet ettiğinden emin değilim"

    Macron açıklamasında, "Bu savaşı durdurmak ve barışı yeniden inşa etmek için elimden geldiğince denemeye devam etmek istiyorum. Bu tarz söylemlerin barışa hizmet ettiğinden emin değilim. Rusya’nın saldırıları hakkında durumun kabul edilemez olduğu ve savaş suçu olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

    Soykırım demek yerine 'savaş suçu' demeyi tercih etti

    İHA'nın aktardığına göre Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir savaş suçu yaşandığını belirten Macron, “Rusya tek taraflı olarak son derece acımasız bir savaş başlattı. Rus ordusunun savaş suçu işlediği tespit edildi ve şimdi sorumluları bulmamız gerekiyor" dedi.

    Emmanuel Macron: Rusya nın saldırılarına soykırım diyemem #1


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