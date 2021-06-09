Emmanuel Macron'a atılan tokatın diğer açıdan görüntüsü

Emmanuel Macron'a atılan tokatın diğer açıdan görüntüsü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, selam vermeye çalıştığı bir genç tarafından tokat yediği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Seçim kampanyası kapsamında ülke turu yapan Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tain-l'Hermitage kenti ziyaretinde saldırıya uğramıştı.

Bariyer arkasında kendisini bekleyen vatandaşların yanına koşan Emmanuel Macron, selam vermek istediği 28 yaşındaki bir genç tarafından tokatlanmıştı.

Gencin Macron'un kolunu tutup tokat attığı an saniye saniye çevredeki kameralar tarafından kayıt altına alınırken, olayla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Macron'un, bariyer tarafına koşarak gittiği ve saldırı sonrası yaşanan gergin anlar yer adı.

Macron'a atılan tokatın diğer açıdan görüntüsü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat atıldı