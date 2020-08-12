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    Endonezya’da çift başlı buzağı

    İki başlı buzağının dört gözü, iki ağzı olmasına rağmen sağlıklı olduğu açıklandı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 16:14
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    Endonezya’da çift başlı buzağı

    Endonezya'da tıp dünyasını da şaşırtan bir olay yaşandı.

    Ülkenin Doğu Java iline bağlı Pondok Wuluh Köyü'ndeki çiftlikte pazar günü dünyaya gelen iki başlı buzağı görenleri hayrete düşürdü.

    Çift başlı buzağı, her iki ağzından da süt emerek, besleniyor.

    KÖYLÜLER GÖRMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

    Köylülerin merak ettiği çift başlı buzağı görmek için kilometrelerce kuyruk oluşturduğu ifade edildi. İki başlı buzağın görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Endonezya'da buzağı çift başlı doğdu İZLE

    ŞANS GETİRDİĞİNİ SÖYLEYEN VAR

    Yerel halk, iki başlı buzağının kendilerine şans getirdiğini belirtti.

    Buzağının sahibi çiftçi ise yavru hayvanı vitaminlerle beslediklerini belirterek, ölmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.

    Endonezya’da çift başlı buzağı #1

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