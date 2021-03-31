Endonezya'da düşen uçağın ikinci karakutusu bulundu

9 Ocak'ta düşen, mürettebat ve tüm yolcuların öldüğü Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının ikinci karakutusu bulundu. Detaylı açıklama incelemenin ardından verilecek.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, 9 Ocak'ta düşen, mürettebat ve tüm yolcuların öldüğü Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğü bölgede süren arama çalışmalarında uçağa ait kokpit ses kayıtlarını içeren karakutunun bulunduğunu bildirdi.

Karakutunun ne zaman bulunduğu ve durumu konusunda detaylı bilgi vermeyen Adita, Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) Başkanı Soerjanto Tjahjono’nun konuya ilişkin basın açıklaması yapacağını ifade etti.

5 PARÇA ABD İLE İNGİLTERE’YE GÖNDERİLMİŞTİ

12 Ocak’ta enkazdan çıkarılan ve uçuş veri kayıtlarını içeren ilk karakutunun incelemesinde, 10 Şubat’ta yayımlanan ön raporunda uçağın düşüş nedeninin arızalı otomatik gaz kelebeği olabileceği açıklanmıştı.

Bu arada uçağın kesin düşüş nedenine ilişkin incelemeler devam ederken 2 Şubat’ta da motor gücünü kontrol eden otomatik gaz kelebeği dahil 5 parça ABD ve İngiltere’ye gönderilmişti.

KALKIŞTAN 5 DAKİKA SONRA İRTİBAT KESİLMİŞTİ

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının, 9 Ocak'ta başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğü açıklanmış, uçaktan kurtulan olmamıştı.