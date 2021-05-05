Endonezya’da koronavirüs testlerini yıkayıp tekrar kullandırttılar

Kualanamu Uluslararası Havaalanı’nda koronavirüs testlerinin, ‘yıkanarak’ farklı kişilerde yeniden kullanıldığı ortaya çıktı.

Endonezya'nın Medan kentindeki Kualanamu Uluslararası Havaalanı’nda bir tıbbi ürün firmasının, koronavirüs testleri için kullanılan sürüntü çubukları yıkayıp kurutarak, tekrar sattığı belirlendi.

Endonezya polisi yaptığı açıklamada, testlerin 9 bin yolcuda yeniden kullanıldığının tahmin edildiği belirtildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili Kimia Farma şirketi yöneticisi ve 4 çalışanın gözaltına alındığını duyurdu.

Testleri sağlayan 'Kimia Farma' adlı şirketin, bu 9 bin yolcu adına açılacak geniş çaplı uluslararası boyutta davalarla karşılaşacağı tahmin ediliyor.

POLİS BASKINIYLA ORTAYA ÇIKTI

Yerel medya haberinde, yolcuların yanlış pozitif test sonuçları aldıklarına dair şikayetleri üzerine, polisin harekete geçtiği ve polis ekiplerinin yolcu kılığına girerek operasyon düzenlediklerini aktardı.

Şüpheliler, hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmekten suçlanıyor.

203 MİLYON KAZANDILAR

Yetkililer, 23 görgü tanığın ifadesinin alındığını belirterek, şirketin dolandırıcılıktan elde ettiği kârın yaklaşık 1.8 milyar rupi (203 milyon TL) olduğu ifade etti.

Ülkede yolcuların hava yoluyla seyahat edebilmeleri için sürüntü testi şart koşuluyor.