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    Endonezya'da yangın çıktı: 382 aile evsiz kaldı

    Başkent Cakarta'da çıkan yangında 382 ailenin evsiz kaldığı bildirildi.
    • AA
    • 12.08.2020 - 07:32
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    Endonezya'da yangın çıktı: 382 aile evsiz kaldı

    Tempo gazetesinin haberine göre, başkentin Batı Cakarta bölgesindeki Kuzey Duri Mahallesi'nde dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    382 AİLE EVSİZ KALDI

    Batı Cakarta İtfaiye Şefi Eko Sumarno, yangının 382 ailenin yaşam alanına zarar verdiğini belirterek, olayda yaralanan ve can kaybı olmadığı bilgisini paylaştı.

    Kontrol altınan alınan yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

    Endonezya da yangın çıktı: 382 aile evsiz kaldı #1

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