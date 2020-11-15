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    Ermenilerin Kelbecer'deki son ayini

    Ermenilerin Kelbecer'deki son ayini

    Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Kelbecer ilçesini terk eden Ermeniler kentte son kez ayin düzenledi.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 17:00
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 20:56
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    Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı.

    Anlaşmada yer alan 6’ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi.

    AĞLAYARAK GİTTİLER

    Ermeniler ise Kelbecer'deki antik kilisede son kez ayin düzenledi. Ağlayarak kilise papazına sarılan Ermeniler, yıllardır işgal ettikleri kentleri bugün terk etti.

    Ermenilerin Kelbecer'deki son ayini VİDEO

    Kelbecer son ayin

    Kelbecer son ayin

    Kelbecer son ayin

    Kelbecer son ayin

    Kelbecer son ayin

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