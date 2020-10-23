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    Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti

    Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Ermenistan saflarında savaştığını söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.10.2020 - 14:09
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    Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti

    Azerbaycan askerleri tarafından esir alınan Albert Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti.

    "600 DOLAR MAAŞ ALIYORLAR"

    Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, aralarında PKK asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar. 10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar." itirafında bulundu.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

    Esir Ermeni askeri

    Esir Ermeni askeri

    Esir Ermeni askeri

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