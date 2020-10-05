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    Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırmaya devam ediyor

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafından Beylegan, Berde ve Terter'e topçu atışları yapıldığını bildirdi.
    • AA
    • 05.10.2020 - 11:04
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 11:04
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    Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırmaya devam ediyor

    Azerbaycan'da sivil yerleşim yerleri, Ermenistan tarafından hedef alınmaya devam ediyor.

    Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi.

    SİVİL YERLEŞİMLERE TOPÇU ATIŞLARI YAPTILAR

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.

    Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

    Ermenistan, Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine saldırdı ViDEO

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