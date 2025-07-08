Ermenistan Parlamentosu'nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı

Ermenistan Ulusal Meclisi'nde muhalefet milletvekili Artur Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin görüşmeler sırasında arbede yaşandı.

Sarkisyan, kürsüde yaptığı konuşmada, hakkında alınacak kararın önceden planlandığını öne sürerek, olası bir tutuklama öncesi ailesiyle vakit geçirmek istediğini belirtti.

PARLAMENTO'DA TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Konuşmasının ardından genel kurul salonunu terk etmek isteyen Sarkisyan'a, iktidar partisinden bazı milletvekillerinin sözlü sataşması üzerine gerginlik çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında su şişeleri fırlatılırken, bazı milletvekilleri birbirini darbetti.

ARBEDE SALONUN DIŞINA TAŞTI

Yaşanan arbedenin ardından oturuma ara verildi, ancak kavga bir süre genel kurul salonunun dışında da devam etti.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların atıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında su şişeleri fırlatılırken, bazı milletvekilleri birbirini darbetti.

OTURUMA ARA VERİLDİ, GERGİNLİK BİTMEDİ

Olaylara müdahale eden Devlet Koruma Servisi görevlileri, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Oturuma ara verilmesine rağmen gerginlik bir süre devam etti.

SARKİSYAN'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Ermenistan Başsavcılığı, Artur Sarkisyan hakkında 'terör saldırısı hazırlığı' ve 'iktidarı ele geçirme planı yapma' suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Bu suçlamalar, Sarkisyan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentoya başvurulmasına neden oldu.