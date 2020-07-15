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    Ermenistan’a ait askeri üssü yok edildi

    Azerbaycan'ın, Ermenistan’a ait olan askeri hedefi nokta atışıyla yok ettiği o anların görüntüsü yayınlandı.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 13:48
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    Ermenistan’a ait askeri üssü yok edildi

    Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

    Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker şehit olmuş, dört asker ise yaralanmıştı.

    ERMENİSTAN'IN ASKERİ ÜSSÜ YOK EDİLDİ

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bölgedeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiğini açıkladı.

    Bakanlık, Ermenistan’a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü de kamuoyuyla paylaştı.

    Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü yok etti

    Ermenistan’a ait askeri üssü yok edildi #1

    Ermenistan’a ait askeri üssü yok edildi #2

    Ermenistan’a ait askeri üssü yok edildi #3

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