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    Ersin Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasındaki gayri resmi tanışma toplantısı başladı.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 23:11
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 23:32
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    Ersin Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

    BM ARACILIĞINDA 2 SAATLİK GÖRÜŞME

    Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi lideri Anastasiades'in ilk yüz yüze görüşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın Lefkoşa'da bulunan ara bölgedeki ikametgahında gerçekleşti.

    Saat 19.10'da başlayan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

    Ersin Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi #1

    İLK KEZ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

    Görüşmenin ardından BM'nin Kıbrıs'taki Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Spehar'ın ev sahipliğinde samimi bir havada geçen toplantıda, Tatar ile Anastasiadis'in birbirlerini tanıma ve ilk kez gayriresmi olarak görüş alışverişi yapma fırsatını buldukları ifade edildi.

    Ersin Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi #2

    GARANTÖR ÜLKELER VE BM'NİN DAHİL OLDUĞU TOPLANTIYA YEŞİL IŞIK

    Açıklamada, Tatar ve Anastasiadis'in BM Genel Sekreterinin uygun bir ortamda, gayriresmi 5 (3 garantör ülke ve Kıbrıs'taki iki taraf) + BM toplantısı yapma taahhüdüne olumlu yanıt verme kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

    KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmede KKTC bayrağı rozetini takması dikkat çekti.

    Ersin Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi #3

    KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, 23 Ekim'de görevi devralmıştı.

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