Ersin Tatar: Türkiye, Doğu Akdeniz'in en güçlü devletidir

Kıbrıs'ta son yapılan açıklamalar iki taraf arasındaki tansiyonu yükseltti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doğu Akdeniz'deki ittifaklara ilişkin açıklamalarına verdiği tepkiyi sert sözlerle eleştirdi.

Tatar, Rum liderliğinin 1963 yılında Kıbrıs Türk ortağını silah zoruyla yönetimden uzaklaştırıp, 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'ni gasp ettiğini belirterek, Hristodulidis'in "Türkiye davranışlarıyla kendini dışlıyor" ifadesini ise "kibirli, ikiyüzlü ve tarihi gerçeklerden tamamen kopuk" olarak nitelendirdi.

"OYUNU BOZDUĞUMUZ İÇİN BİZİ İSTEMİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye, Doğu Akdeniz'in en güçlü devletidir. Kimse Türkiye'yi dışlayamaz, kimse Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayamaz" ifadelerini kullanarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını gösteren yerinde bir uyarı olarak gördüğünü belirtti.

Bölgedeki dışlayıcı ittifakları "Rum-Yunan-İsrail ekseninin çıkar oyunları" olarak tanımlayan Tatar, "Bizi istememelerinin en önemli nedeni bu oyunu bozduğumuz içindir" dedi.

"TÜRK HALKI TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEKTİR"

Rum yönetiminin son yıllarda hızla artan silahlanma faaliyetlerine tepki gösteren Tatar, Rum tarafının aynı anda uluslararası hukuk ve barış çağrıları yaparken milyarlarca dolarlık silah alımlarıyla adayı yeniden çatışma alanına çevirdiğini söyledi.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı bu tehditlere asla boyun eğmeyecektir. Rum'un silahlanması sonunda sadece kendisine zarar verecektir" dedi.

SİLAH ARTIŞINI ELEŞTİRDİ

Tatar, 2020-2025 döneminde Rumların savunma ve silahlanmaya 3,5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını, savunma bütçesini 444 milyon eurodan 588 milyon euroya çıkardığını ifade etti.

Bu artışı saldırgan bir stratejinin göstergesi olarak tanımlayan Tatar, söz konusu adımların savunma gerekçesiyle açıklanamayacağını söyledi.

GKRY'nin adeta bir silah deposuna dönüştüğünü belirten Tatar, Rum yönetiminin çeşitli ülkelere ait silah sistemleri temin ettiğini kaydetti.

İKİYÜZLÜLÜKLE SUÇLADI

GKRY'nin Almanya, İsrail, Fransa, Sırbistan, ABD ve AB'den çok sayıda silah satın aldığını ifade eden Tatar, GKRY'nin Mari'deki Florakis Deniz Üssü ile Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nün ABD, Fransız ve İsrail güçlerine de açık hale getirildiğini söyledi.

Tatar, Rum yönetiminin uluslararası kamuoyuna "barıştan yana" bir görüntü verdiğini ancak gerçekte silahlanma yarışına girdiğini belirterek, müzakere çağrılarıyla eşzamanlı olarak milyarlarca dolarlık silah alımının ikiyüzlülük olduğunu vurguladı.

"TÜRK HALKININ İRADESİ SİLAHLARDAN GÜÇLÜDÜR"

Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkının iradesi, en gelişmiş silah sistemlerinden daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Tatar, 1960'larda yaşananlar ve 1974 yılı öncesi saldırıları hatırlatarak, aynı zihniyetin farklı maskelerle yeniden ortaya çıktığını ancak Kıbrıs Türk halkının var olmaya devam edeceğini ifade etti.

"GÜVENLİĞİMİZ TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜDÜR"

Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatının Türkiye'nin garantörlüğü ve KKTC'nin egemenliği olduğunu vurgulayarak, ne silahların ne tehditlerin ne de diplomatik oyunların bu gerçeği değiştiremeyeceğini söyledi.

Tatar, barışın ancak karşılıklı saygı ve egemen eşitlik temelinde mümkün olduğunu belirterek, müzakerelerin silahların gölgesinde değil, halkların özgür iradesiyle yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, Rum yönetimine gerçekten çözüm isteniyorsa silahlanma sevdasından ve adayı yabancı güçlerin oyun sahasına çevirmekten vazgeçmesi çağrısında bulundu.

"TÜRKİYESİZ DENKLEM KURULAMAZ"

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün dışlanamayacağı ve Türkiye'siz hiçbir bölgesel denklemin kurulamayacağını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, bu bölgedeki barışın, güvenliğin ve hakkaniyetin teminatıdır.

Biz Türkiye ile omuz omuza aynı hedef için yürüyoruz; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesi" dedi.