Esad rejimi: Mülteciler için kapımız sonuna kadar açık

Esad rejimi: Mülteciler için kapımız sonuna kadar açık

Suriyeli mültecilerden geri dönmelerini isteyen Dışişleri Bakanı Mikdad, "Güvenli ve gönüllü olarak geri dönebilirler" dedi.

Suriye'de Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, mültecilere seslendi.

Mikdad, Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönebileceğini söyledi.

"KAPILARIMIZ MÜLTECİLERE AÇIK"

Kapılarının ülke dışındaki Suriyelilere sonuna kadar açık olduğunu belirten Mikdad, şu ifadeyi kullandı:

"Suriye'nin kapılarının tüm mültecilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için ardına kadar açık olduğunu açıkça belirttik."

"BATILI ÜLKELER SURİYELİLERİN ACILARINDAN FAYDALANIYOR"

Konuşmasında Batılı ülkelere de tepki gösteren Mikdad, "Bazıları, insani amaçlarla veya Suriyelilerin çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir gündeme hizmet etmek için onların acılarından yararlanmaya devam ediyor." dedi.

REJİM KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERE DÖNENLERİN AKIBETİ

Associated Press'in haberine göre, Esad rejiminin kontrolü altındaki bölgelere dönenlerin tutuklandığı, ortadan kaybolduğu ve işkenceye maruz kaldığı belirtiliyor.

Ayrıca rejim güçleri son haftalarda İdlib'e saldırıları yoğunlaştırmış durumda.