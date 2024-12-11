İHA

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde Suriyeliler yakınlarını aramaya devam ediyor.

Aileler, hapishanedeki kayıtlara bakarak umutla yakınlarını bulmaya çalışıyor.

İşkence merkezi olarak nitelendirilen hapishanede, mahkumların cansız bedenlerini ezmek için kullanılan pres makinaları görüntülendi.

"ESAD BURADA ÇOK İNSAN ÖLDÜRDÜ VE ZULM YAPTI"

Muhalif gruba bağlı askerlerden Ahmet Elabdu, hapishanenin 3 kat yerin altında ve 3 kat yerin üstünde olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Burası Sednaya Hapishanesi. Esad burada çok insan öldürdü ve zulüm yaptı. Biz hapisten bir sürü insan çıkardık. Biz İdlib'den geldik, bazı insanlar yakınlarını aramak için Deyrizor'dan geldi. Her yerden insan geliyor. Toprağın altında insanlar olduğunu biliyoruz ama görmedik. Hapishanenin 3 kat altında var, 3 kat üstünde var”

"HAPİSHANEDE BİN Mİ DAHA FAZLA MI TUTUKLU MU VAR BİLMİYORUZ"

Mahkum yakınlarından bir kişi, "Kardeşim 2016’tan bu yana kayıp. Cezaevinden çıkmasını bekliyoruz, ama hala yok. Burada bizim gibi bekleyen insanlar var" ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahkum yakını ise, "Kardeşim 2014’ten bu yana yok. 2014’te gözaltına alındı ama hala yok. Kardeşim öğretmendi o tarihten beri haber alamadık” dedi.

Bir başka mahkum yakını da, "İdlip kentindenim. Allah’a çok şükür Suriye özgürlüğüne kavuştu. Herhangi bir subay veya asker Sednaya Hapishanesi’nde görevliyse veya bilgisi varsa gelsin bu tutukluları serbest bıraksın. Hapishanede bin mi daha fazla mı tutuklu mu var bilmiyoruz" dedi.

ESAD'IN ÖLÜM KAMPI

Başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Sednaya Hapishanesi'nin toplam alanının yaklaşık 1.4 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor.

Hapishane 10-20 bin tutukluyu barındırabilecek kapasitede iki ana binadan oluşuyor.

Beyaz binada, cinayet, hırsızlık, yolsuzluk veya askerlikten kaçma gibi suçlar nedeniyle tutuklanan askeri personel bulunurken, kırmızı binada ise siyasi görüşleri ve faaliyetleri ile hapsedilen siviller ve askeri personel tutuluyordu.

İnsan hakları grupları ve mağdurlar, Sednaya'yı özellikle 2010 yılında başlayan ve bölgeyi etkisi altına alan "Arap Baharı" protestolarının ardından Esad rejiminin tüm vahşetini sergilediği bir "ölüm kampı" olarak tanımlıyor.

Halkın siyasi reformlar ve Esad ailesinin otokratik yönetiminin sona ermesini talep etmeye başladığı 2011 yılında ülke geneline yayılan protestoların ardından başlayan gözaltı işlemleri, işkence ve infazlar için ilk adres "Sednaya" oldu.

İnsan hakları kuruluşlarına göre "toplu idam" yoluyla yargısız infazların yapıldığı hapishanede 2011-2018 yılları arasında 30 binden fazla tutuklu idam edildi, işkence, bakımsızlık veya açlık nedeniyle öldü.

2017 yılına ait uydu görüntüleri, öldürülenlerin cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için hapishanedeki krematoryum inşa edildiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2011'den bu yana ülke genelinde 100 binden fazla Suriyeli kayboldu. Büyük kısmının ise Sednaya'da tutulduğuna inanılıyor.

Hapishane görevlilerin resmi elbiselerini çıkarıp hapisanede bırakarak kaçtıkları görüldü.