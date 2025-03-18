Eşinin istismar ettirdiği Gisele Pelicot'a Kraliçe Camilla'dan destek mektubu

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Fransa geçtiğimiz yıl toplu tecavüz skandalı ile sarsılmıştı..

Tüm Avrupa'yı sarsan toplu tecavüz skandalı, 2020'de 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un bir alışveriş merkezinde kadınlara etek altı çekim yaparken yakalanmasıyla patlak vermişti.

EŞİNİ UYUŞTURUP BAŞKALARINA TECAVÜZ ETTİRDİ

Sapık adam hakkında başlatılan soruşturmada Pelicot'un, 10 yıl boyunca eşi Gisele Pelicot'u uyuşturarak başka erkeklere tecavüz ettirdiği tespit edilmişti.

Skandal 4 yıl sonra görevli polislerden birinin talihsiz kadına olayı anlatmasıyla patlak vermiş ve tüm Avrupa'nın gündemine oturmuştu.

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ

Ayrıca geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmede, Fransa’da düzenlenen bir kamuoyu araştırmasında, 72 yaşındaki Gisèle Pelicot 'Yılın Kişisi' ünvanına layık görüldü.

Pelicot ankette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Donald Trump gibi dünya çapında tanınan liderleri geride bıraktı.

İNGİLTERE KRALİÇESİ CAMİLLA'DAN DESTEK

Son yaşanan gelişmede ise İngiltere Kraliçesi Camilla, Fransa'da tecavüz mağduru olarak tanınan Gisèle Pelicot'ya kişisel destek mektubu gönderdi.

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın Gisèle Pelicot'nun yaşadıklarından "çok etkilendiğini ve onun olağanüstü cesaretini takdir etmek istediği" için ona bir mektup gönderdiğini Buckingham Sarayı paylaştı.

"MÜCADELESİNİ BRİTANYA KRALİYET AİLESİ'NE DUYURMAYI BAŞARDIĞINI GÖRMEK ONU EPEY GURURLANDIRDI"

Öte yandan, Buckingham Sarayı, özel mektubun içeriği hakkında yorum yapmayı reddetti.

Gisèle Pelicot'nun avukatı Antoine Camus ise, Le Monde'a verdiği demeçte şu sözleri sarf etti: