Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail'de top mermilerini imzaladı Eski ABD Başkanı Mike Pence, kuzeydeki İsrail askerlerini ziyaret ederek, sınırdaki "top mermilerine" imza attı.

AA

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana başlattığı katliam bitmek bilmiyor.

Öyle ki 22 binden fazla masum hayatını kaybederken yaralananların sayısı ise 58 bini geçti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları devam ederken, Lübnan ile İsrail sınırı da karşılıklı füze atışları ve çatışmalara da sahne oluyor.

Zulmün yaşandığı ilk günden bu yana İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olan ABD, Gazze'de yaşananları katliam olarak görmüyor.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, Tel Aviv'e geldi

Son olarak İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv'e gelen eden Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkenin kuzey sınırında bulunan bir grup İsrail askerini ziyaret etti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in Lübnan sınırındaki askerleri ziyaret eden Pence'in, burada top mermilerine de imza attığı aktarıldı.

Top mermilerine imza attı: Yaptıklarınızı takdir ediyoruz

İsrail askerleriyle sohbet eden Pence, "Yaptıklarınızı takdir ediyoruz. ABD hükümeti adına artık konuşmuyorum. Ancak Amerikan halkı adına, 'biz sizlerin yanındayız ve olmaya devam edeceğimizi' söylüyorum" ifadelerini kullandı.

X sosyal medya platformundaki hesabında da ziyarete ilişkin kareler paylaşan Pence, gördüğü askerlerin birçoğunun aynı zamanda ABD vatandaşı olduklarına da dikkati çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)