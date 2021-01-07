Eski ABD Başkanı Bush: Muz cumhuriyeti değiliz

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basması karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"EŞİMLE DEHŞETE KAPILARAK İZLEDİK"

Bush, eşi Laura ile yaşananları dehşete kapılarak izlediklerini belirterek, seçimden bu yana bazı siyasetçilerin pervasızca davranışlarına, ABD'nin kurumları ve geleneğine saygısızca yaklaşımlarına tanıklık ettiklerini belirtti.

"AYAKLANMA, ÜLKEMİZE BÜYÜK ZARAR VERİR"

Kongre'yi basan bu insanların, beyhude ümitlerle kışkırtıldığını belirten Bush, "Ayaklanma, ülkemize ve itibarımıza büyük zarar verebilir. ABD'de her vatansever vatandaşın hukukun üstünlüğünü desteklemesi temel bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

"BÖYLE ŞEYLER ANCAK MUZ CUMHURİYETİNDE YAŞANIR"

Eski ABD Başkanı, bu tür olayların, "ancak seçim sonuçlarının tartışmalı olduğu bir muz cumhuriyetinde" yaşanabileceğini vurgulayarak, seçilmiş kişilerin görevlerini yerine getirmesine, ABD'lilerin seslerini, barış ve güvenlik içinde temsil etmelerine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.