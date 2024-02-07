Eski Şili Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında yaşamını yitirdi

AA
Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın ani vefatı, ülke genelinde büyük bir üzüntü yaşattı.
Pinera kazada hayatını kaybetti
Pinera'nın ofisinden yapılan açıklamada, Pinera ve beraberindekileri taşıyan helikopterin Los Rios bölgesine bağlı Lago Ranco kasabasında düştüğü bildirildi.
Açıklamada, düşen helikopterde Pinera'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.
2 dönem devlet başkanlığı yaptı
Helikopter kazasında 3 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Pinera, ülkede 2 dönem devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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