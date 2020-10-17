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    Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlalara akın etti

    Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını işgali görüntülendi.
    • AA
    • 17.10.2020 - 04:13
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 06:00
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    Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlalara akın etti

    Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Ajansı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkenin Oromiya eyaletinde ilaçlama yapmak için gittiği bir tarım alanını istila eden çekirge sürülerinin görüntülerine yer verdi.

    ONBİNLERCE ÇEKİRGE

    Batı Hararge bölgesinde çekilen görüntülerde on binlerce çekirgenin tarım arazisini nasıl istila ettiği görüldü.

    Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlalara akın etti

    GÜNDE 150 KİLOMETRE YOL ALIYORLAR

    Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta da paniğe neden oluyor.

    Etiyopya da çöl çekirgeleri tarlalara akın etti #1

    BİR GÜNDE 35 BİN İNSANIN GIDASINI TÜKETİYORLAR

    Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

    BM, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceği uyarısı yapmış ve Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğunu açıklamıştı.

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