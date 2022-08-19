Fransız çiftçi, ineklerinden dolayı 4G antenini söktü

200 hayvanından 50'sini anten nedeniyle kaybettiğini düşünen çiftçi, köylülerle birlikte harekete geçti. Çiftçi, süt veriminde de azalma yaşadığını savunuyor.

Fransa'da çiftçi, ineklerinin sağlığını olumsuz etkilediğini düşünerek 4G antenine müdahalede bulundu.

Haute-Loire bölgesine bağlı Mazeyrat d'Allier köyünde yaşanan olayda, çiftçi Frederic Sager, çiftliğinin yakınındaki anteni yerinden söktü.

Köy halkının desteğiyle 4G antenini yerinden kaldırdı

Fransız Danıştay'ı, söz konusu antenin devre dışı bırakılması kararını reddetmişti.

Karara karşı harekete geçerek, kendisine destek veren köy halkının bir kısmının eşliğinde anteni kaldıran Sager, tekrar kurmaya kalkanları durduracaklarını ifade etti.

"Süt verimi düştü, 50 hayvanımı kaybettim"

Sager, çiftliğine 200 metre uzaklıkta bulunan 4G anteninin geçen yıl temmuz ayında kurulmasından bu yana ineklerinin sağlığının kötüleştiğini ve süt veriminin düştüğünü savunuyor.

AA'nın haberine göre, çiftçi ayrıca, 200 hayvanından 50'sini anten nedeniyle kaybettiğini ileri sürüyor.

Danıştay'ın kararı

Clermont-Ferrand idare mahkemesi, 23 Mayıs'ta antenin 2 aylığına faaliyet dışı bırakılarak bilirkişi çalışmasının yapılmasına karar vermiş, devlete ve işletmecilere antenin çalışmasını durdurmak için 3 ay süre tanımıştı.

Danıştay ise 17 Ağustos Çarşamba günü verdiği kararda, bölge idare mahkemesinin ciddi bir tehlikenin varlığını tanımlamadığını ve hukuki bir hata olduğunu bildirerek kararı iptal etmişti.