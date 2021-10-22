Fas'ta İbn Haldun'un evinin satıldığına yönelik haberlere inceleme başlatıldı

Fas'ta İbn Haldun'un evinin satıldığına dair çıkan haberlere, Kültür ve Gençlik Bakanı Mehdi bin Said, inceleme başlatılması ymnelik talimat verdi.

Son zamanlarad İbn Haldun'un evinin satışa sunulduğuna dair haberlerle çalkalanan Fas'ta, Kültür ve Gençlik Bakanı Mehdi bin Said harekete geçti.

Fas'ın "alyaoum24" internet haber sitesine göre, Bin Said, sosyal medyadaki tartışmalara neden olan İbn Haldun'un Fes-Meknes bölgesindeki geleneksel evinin satışa sunulduğu haberi hakkında inceleme başlatılması talimatı verdi.

KÜLTÜR İDARESİ DELİL OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Talimat üzerine Fes-Meknes Kültür İdaresi yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

Söz konusu evin İbn Haldun'a ait olduğunun tereddütlü olduğunu kaydeden Bölge Kültür İdaresi, ellerinde yazılı belge ya da elle tutulur bir delil olmadığını kaydetti.

Kültür Bakanı, bölge yetkililerine geleneksel evin öncelikle duvarlarının güçlendirilmesi için acil müdahale edilmesi ve ardından Fes kentindeki yıkık binaların restorasyon programına evin de alınması talimatı verdi.

FASLILAR, BAKANLIĞA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Duvarında satılık ilanı olan evin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Faslılardan, Kültür Bakanlığı'na duruma müdahale etmesi ve evin satın alınarak korunması çağrıları yapılmıştı.

Tarihi kayıtlara göre, büyük İslam düşünürü ve sosyolojinin kurucusu kabul edilen Abdurrahman İbn Haldun (ölümü 1406 Kahire), hayatının bir döneminde Fas'ın kadim başkenti Fes'te yaşamış ve eğitim amacıyla bilim merkezi Karaviyyin Camisi'nde bulunmuştu.