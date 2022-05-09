Fas'ta tekne faciası: 44 göçmen hayatını kaybetti

Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, çok sayıda kişi canından oldu.

Atlas okyanusuna kıyısı olan Batı Sahra'nın batısındaki Bojador'dan yola çıkan göçmen teknesi, Kanarya Adaları'na gelmeye çalıştığı sırada battı.

44 ölü

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras tarafından yapılan açıklamaya göre kaza sonucu 44 göçmenin hayatını kaybetti, 12 kişi kurtarıldı.

Caminando Fronteras'ın sözcüsü Helena Maleno, hayatını kaybeden göçmenlerden 7'sinin cesedinin denizden çıkartıldığını, geri kalanının ise halen denizde olduğunu aktardı.

Mart ayında da 40'tan fazla ölüm yaşandı

AA'nın haberine göre aynı bölgede 11 Mart'ta da benzer bir olay yaşanmış ve teknenin batması sonucu kadın ve çocukların olduğu 40'tan fazla göçmen yaşamını yitirmişti.

Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru göç son yıllarda büyük artış gösterirken, yılbaşından bu yana 7 binden fazla göçmen İspanya tarafına gelmiş ve bu dönemde bir yıl öncesine oranla yüzde 60'a yakın artış görüldüğü bildirilmişti.