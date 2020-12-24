Fas'tan Biden'a, Trump'ın anlaşmasını sürdür çağrısı

Batı Sahra'yı tanıma kararı alan ABD, bunun karşılığında Fas'tan İsrail ile anlaşmasını istedi. Rabat yönetimi, Biden yönetiminin anlaşmadan çekileceğinden endişe ediyor.

İsrail ile normalleşen ülkeler arasına Fas da girdi.

Fas; Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'dan sonra Tel Aviv ile anlaşan 6. Arap ülkesi oldu.

Bu kapsamda İsrailli heyet ilk resmi ziyaret için Fas'a gitti, ziyaret sırasında 4 anlaşma imzalandı.

ABD'NİN BATI SAHRA ŞARTI

Axios'un haberine göre, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ABD'de Ocak 2021'de başkanlık görevini devralacak Joe Biden yönetiminden, Donald Trump döneminde yapılan anlaşmayı sürdürmesini istiyor.

ABD, Batı Sahra üzerinde Fas egemenliğini tanırken, bunun üzerine Rabat yönetimi İsrail ile normalleşmeyi kabul etti.

'BIDEN ANLAŞMADAN ÇEKİLECEK' ENDİŞESİ

Burita, yaptığı açıklamada, "Umarız bir sonraki yönetim bu olumlu dinamiği devam ettirir." dedi.

Batı Sahra'nın ABD tarafından tanınması, onlarca yıllık ABD politikasını tersine çeviren tartışmalı bir adım olarak değerlendiriliyor. İsrail ve Fas, Biden'ın anlaşmadan çekilmesi halinde bunun başarısız olacağından endişe ediyor.

Biden'ın anlaşmayı hoş karşılamadığı ancak eleştiride de bulunmadığı kaydedildi.

BATI SAHRA SORUNU

Batı Sahra, çoğunluğunu Afrika devletlerinin oluşturduğu 48 ülke tarafından "bağımsız bir ülke" olarak tanındı.

Birleşmiş Milletler, 2003 yılında bazı hususlarda Fas’ı Batı Sahra'yı idare eden güç olarak tarif edip petrol gibi kaynakları kullanabileceğini kabul etmişti.

Batı Avrupa, ABD ve Körfez ülkeleri Batı Sahra konusunda Fas’tan yana tavır alırken, Rusya ve Küba başta olmak üzere birçok eski Doğu Bloğu ülkesi Cezayir’i ve dolayısıyla "Batı Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti"ni destekliyor.