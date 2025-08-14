Felaket kapıda: Dünyanın en büyük akciğeri kuruyor

Kabusa geri sayım...

Amazonlar, 6 milyon metrekarelik alanla dünyadaki en büyük tropikal yağmur ormanı.

Aynı zamanda dünyanın bitki ve hayvan türlerinin yüzde 10'unu barındırıyor.

KÜRESEL SU DÖNGÜSÜNÜN ADRESİ

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na göre Amazon 99 milyar tondan 154 milyar tona kadar karbon içeriyor ve her yıl ortalama 180 santimetre yağış alıyor.

Bu nedenle, iklimi düzenleyen küresel su ve karbon döngülerinin önemli bir bileşenini oluşturuyor.

KURAKLIK VE ORMAN YANGINLARI ETKİLEDİ

Geçtiğimiz yüzyılda Amazon gibi yağmur ormanları, iklim değişikliği ve ormansızlaştırmanın tetiklediği kuraklık ile orman yangınları nedeniyle giderek kırılgan hale geldi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü Küresel Orman İncelemesi, Brezilya Amazon'unun yalnızca 2024 yılında, ormanlarının 28 bin metrekaresini kaybettiğini tahmin ediyor.

Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bilim insanları, Amazonların belirsiz geleceğini yeniden inceledi.

Bazı bilim insanları, bu değişimlerin Amazonları, yemyeşil yağmur ormanlarından kuru bir çayırlığa dönüştürecek kritik bir eşiğe sürüklediğini düşünüyor.

HANGİ NOKTADA DEĞİŞECEK?

Cambridge Üniversitesi Dünya Sistemleri Bilimi Profesörü ve çalışmanın yazarlarından Andrew Friend, "böyle bir değişimin mümkün olduğuna dair mantıklı gerekçeleri olduğunu" belirtti.

Live Scienca'a açıklamalarda bulunan Friend, "Soru şu ki; iklim değişikliği ve ormansızlaştırmanın hangi derecesi bu sistemin dönüşmesine neden olacak?" dedi.