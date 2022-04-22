Megi tropik fırtınasının neden olduğu heyelana karşı direnen 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla 20 saatin sonunda kurtulabildi.

Filipinler’de etkisini gösteren fırtına Megi, peşinde yağış ve toprak kaymalarını da getirerek 170'den fazla can kaybına sebep olmuştu.

Leyte eyaletinde yer alan Baybay kentinde yaşayan CJ Jasme (11) ise heyelandandan kurtulmak için adeta yaşam mücadelesi vardı.

Buzdolabına saklandı

Heyelanda evleri etkilenen çocuk, çareyi buzdolabına saklanmakta buldu.

20 saat sonra bulundu

Çocuk arama-kurtarma ekiplerince bir nehir kenarında bulunurken, yaklaşık 20 saat boyunca buzdolabının içinde kaldığı tespit edildi. Yetkililer, çocuğun bir bacağının kırık, bilincinin yerinde olduğunu belirtti.

İlk isteği yemek oldu

Polis memuru Jonas Etis ise çocuğun arama-kurtarma ekibine ilk söylediği şeyin "Acıktım" olduğunu aktardı.

Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı VİDEO

Babası heyelanca can verdi, annesiyle kardeşi kayıp

Polis tarafından yapılan açıklamada ise çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu, annesi ile küçük kardeşinin hala kayıp olduğu ve babasının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Milyonlarca kişi evinden oldu

Filipinler’de etkili olan Megi tropikal fırtınası nedeniyle 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etti. Felaketlerin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.