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- Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı
Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı
- 22.04.2022 - 09:08
- Güncelleme : 22.04.2022 - 09:28
Filipinler’de etkisini gösteren fırtına Megi, peşinde yağış ve toprak kaymalarını da getirerek 170'den fazla can kaybına sebep olmuştu.
Leyte eyaletinde yer alan Baybay kentinde yaşayan CJ Jasme (11) ise heyelandandan kurtulmak için adeta yaşam mücadelesi vardı.
Buzdolabına saklandı
Heyelanda evleri etkilenen çocuk, çareyi buzdolabına saklanmakta buldu.
20 saat sonra bulundu
Çocuk arama-kurtarma ekiplerince bir nehir kenarında bulunurken, yaklaşık 20 saat boyunca buzdolabının içinde kaldığı tespit edildi. Yetkililer, çocuğun bir bacağının kırık, bilincinin yerinde olduğunu belirtti.
İlk isteği yemek oldu
Polis memuru Jonas Etis ise çocuğun arama-kurtarma ekibine ilk söylediği şeyin "Acıktım" olduğunu aktardı.
Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı VİDEO
Babası heyelanca can verdi, annesiyle kardeşi kayıp
Polis tarafından yapılan açıklamada ise çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu, annesi ile küçük kardeşinin hala kayıp olduğu ve babasının hayatını kaybettiği ifade edildi.
Milyonlarca kişi evinden oldu
Filipinler’de etkili olan Megi tropikal fırtınası nedeniyle 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etti. Felaketlerin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.