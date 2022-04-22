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    Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı

    Megi tropik fırtınasının neden olduğu heyelana karşı direnen 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla 20 saatin sonunda kurtulabildi.
    • 22.04.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 09:28
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    Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı

    Filipinler’de etkisini gösteren fırtına Megi, peşinde yağış ve toprak kaymalarını da getirerek 170'den fazla can kaybına sebep olmuştu.

    Leyte eyaletinde yer alan Baybay kentinde yaşayan CJ Jasme (11) ise heyelandandan kurtulmak için adeta yaşam mücadelesi vardı.

    Buzdolabına saklandı

    Heyelanda evleri etkilenen çocuk, çareyi buzdolabına saklanmakta buldu.

    20 saat sonra bulundu

    Çocuk arama-kurtarma ekiplerince bir nehir kenarında bulunurken, yaklaşık 20 saat boyunca buzdolabının içinde kaldığı tespit edildi. Yetkililer, çocuğun bir bacağının kırık, bilincinin yerinde olduğunu belirtti.

    İlk isteği yemek oldu

    Polis memuru Jonas Etis ise çocuğun arama-kurtarma ekibine ilk söylediği şeyin "Acıktım" olduğunu aktardı.

    Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı VİDEO

    Babası heyelanca can verdi, annesiyle kardeşi kayıp

    Polis tarafından yapılan açıklamada ise çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu, annesi ile küçük kardeşinin hala kayıp olduğu ve babasının hayatını kaybettiği ifade edildi.

    Milyonlarca kişi evinden oldu

    Filipinler’de etkili olan Megi tropikal fırtınası nedeniyle 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etti. Felaketlerin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Filipinler’de heyelandan kaçmak için buzdolabına saklandı #1


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