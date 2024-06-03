Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı, 6 dakika boyunca patladı ve patlamanın etkisiyle 5 bin metre yüksekliğinde duman oluştu.

AA & Ensonhaber

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, aktif olan Kanlaon Yanardağı'nın patladığını duyurdu.

Açıklamada, yanardağın 6 dakika süren patlaması sonucu 5 bin metre yüksekliğe ulaşan bir duman bulutu oluştuğu belirtildi.

Alarm seviyesi 2'ye yükseltildi

Kanlaon Yanardağı için alarm seviyesinin 1'den 2'ye yükseltildiği ve ilerleyen süreçte daha fazla patlama olabileceğine dikkat çekildi. Enstitü, durumu yakından izlediklerini ve bölge halkını olası gelişmelere karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.

"Maske takın" uyarısı

Yetkililer, özellikle solunum yolu hastalığı olan bölge sakinlerine maske takmalarını tavsiye etti.

Negros Oriental eyaletindeki Canlaon kentinin Belediye Başkanı Jose Chubasco Cardenas, patlamadan etkilenen dört bölgedeki insanların tahliye edilmesi talimatını verdi. Cardenas, halkın güvenliğini sağlamak için tüm kaynakları seferber ettiklerini ve komşu bölge ve şehirlerden de yardım talep ettiklerini açıkladı.