Filipinler’de toprak kayması: 54 ölü Ülkenin güneyindeki maden sahası yakınlarında geçtiğimiz salı günü meydana gelen toprak ölü sayısı 54’e yükseldi.

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İHA

Filipinler'in Davao de Oro eyaletinin güneyinde geçtiğimiz Salı günü yaşanan toprak kayması faciasının bilançosu hızla artıyor.

54 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 63 kişi kayıp

Maco kasabasında bulunan altın madeninin yakınlarında gerçekleşen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Ayrıca, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kişi sayısının 63'e ulaştığı bildirildi.

Yeni kayma riski nedeniyle kurtarma operasyonları yarım kaldı

Davao de Oro yetkilisi Edward Macapili, kurtarma operasyonlarına 300'den fazla kişinin katıldığını, ancak şiddetli yağmur, yoğun çamur ve yeni toprak kayması riski nedeniyle operasyonların sekteye uğradığını belirtti. Ancak, kurtarma çalışmalarının bu sabah yeniden başladığını açıkladı.

Macapili, arama-kurtarma çalışmaları sırasında hayatta kalan bir kişiye ulaşmanın zor olabileceğini ifade ederek, "Kurtarma ekibi, zorlu koşullara rağmen ellerinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)