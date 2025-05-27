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AA & Ensonhaber

İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs’ü işgalinin yıl dönümünde düzenlenen tartışmalı “bayrak yürüyüşü” sırasında, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine tek başına karşı koyan bir Filistinli genç, direnişin simgesi hâline geldi.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf’un da aralarında bulunduğu bir grup siyasetçi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya girdi. Aynı gün düzenlenen baskına İsrail Meclisi’nden bazı milletvekilleri de katıldı.

(Filistinli gencin, aşırılıkçı Yahudilerin arasına daldığı anlar)

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin verdiği bilgilere göre, sabah ve öğleden sonra toplamda yaklaşık 2.092 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Aksa avlusuna girdi. Filistin haber ajansı WAFA ise, Ben-Gvir’in eşiyle birlikte 1.000’den fazla radikal Yahudi’nin Aksa’da dini ritüeller gerçekleştirdiğini aktardı.

Baskın sırasında İsrailli yerleşimciler, Aksa'nın doğu bölümünde İsrail bayrağı açıp dans etti. Aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. "Aksa artık bizim elimizde, burada Araplardan çok Yahudi var" diyerek kışkırtıcı ifadelerde bulundu.

Ben-Gvir ise yayımladığı videoda, Aksa’ya düzenlenen bu toplu baskının “işgalin yıl dönümünü anmak” amacıyla yapıldığını, burada dualar ettiklerini söyledi. Onunla birlikte Netanyahu’nun partisi Likud’dan Ariel Kallner ve Amit Halevi de baskına katılanlar arasında yer aldı.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ YİNE GERİLİM YARATTI

Her yıl düzenlenen ve işgalin meşrulaştırılmaya çalışıldığı “bayrak yürüyüşü”, yine tansiyonu yükseltti. On binlerce İsrailli, ırkçı ve provokatif sloganlarla Şam Kapısı’ndan geçerek Eski Şehir’e yürüdü. İsrail polisi, bu yürüyüş öncesinde Doğu Kudüs’te sıkı güvenlik önlemleri aldı, geçiş noktalarına bariyerler kurarak Filistinlilerin hareket alanını daralttı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılki yürüyüşte de fanatik grupların Filistinlilere, gazetecilere ve mülklere saldırdığı görüldü.

BEN GVİR VE PROVOKATİF POLİTİKALARI

İsrail’de 2022 sonunda kurulan Netanyahu hükümetinde aşırı sağın etkisi daha da arttı. Sabıkalı ve ırkçı söylemleriyle bilinen Ben-Gvir, Yahudi Gücü partisiyle Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine getirildi. Daha önce hakkında nefret söylemi nedeniyle 50’den fazla dava açılmış ve bir kez ırkçılıktan hüküm giymiş olan Ben-Gvir, göreve geldiğinden bu yana uluslararası tepkilere rağmen Aksa’ya birçok kez baskın düzenledi.

AKSA BASKINLARI, STATÜKOYA AYKIRI

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin koruması altındadır. Ancak 2003’ten bu yana Yahudiler, polis koruması altında Aksa’ya girmeye başladı. Kudüs İslami Vakıfları, bu tür girişleri açıkça “baskın” olarak nitelendiriyor ve Müslüman egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Ayrıca İsrailli yetkililer, Mescid-i Aksa’nın altına “Süleyman Mabedi kalıntılarını arama” bahanesiyle çeşitli kazılar yapıyor. İsrail yönetimi Aksa’daki tarihi statükonun korunduğunu öne sürse de, fanatik Yahudilerin kutsal mekânda dua etmesi ve dini törenler düzenlemesi bu iddiaları gölgede bırakıyor.

İsrail toplumunun büyük bölümünü oluşturan Ultra Ortodoks Yahudi din adamları ise, dinî gerekçelerle Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girmesinin haram olduğunu savunuyor.