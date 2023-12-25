Filistinli Papaz Munzir İshak: "Soykırımdan sonra özrünüzü kabul etmeyeceğiz" Filistinli Papaz Munzir İshak, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu belirterek, Filistinlilerin her zaman olduğu gibi ayağa kalkacağını ancak bu suça ortak olanların soykırımdan sonra gelecek özürlerini kabul etmeyeceklerini söyledi.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı işgal, yıkım ve soykırım devam ediyor.

Tüm dünya, silahsız insanların üzerine yağan bombaların durması için kalkan parmaklarının çokluğuna rağmen, diplomatik eleştiri ve kınamalardan başka bir şey yapmıyor.



Evanjelik Luteryen Noel Kilisesi lideri Papaz Munzir İshak, işgal altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentinde düzenlenen Noel ayininde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin güçlü bir açıklama yaptı.

"İsa enkaz altında"

Konuşmasına "İsa (Peygamber) enkaz altında" ifadesiyle başlayan İshak, içtenlikle duygularını paylaştı. Noel sevinci yerine kederle dolu olduklarını belirterek, Gazze'de yaşanan trajediyi vurguladı.

"9 bine yakın çocuk acımasızca katledildi"

İshak, Gazze'de 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin enkaz altında olduğunu ve 9 bine yakın çocuğun acımasızca katledildiğine dikkat çekti.

"Bu soykırımı dünya izliyor, kiliseler izliyor"

1,9 milyon kişinin yerinden edildiği ve yüz binlerce evin yıkıldığı gerçeğine vurgu yapan İshak, "Bildiğimiz Gazze artık yok. Bu bir ortadan kaldırma. Bu bir soykırım. Dünya izliyor. Kiliseler izliyor. Gazze halkı, kendi idamlarının canlı görüntülerini gönderiyor." şeklinde konuştu.

"Suç ortaklarına diyorum; soykırımdan sonra özrünüzü kabul etmeyeceğiz"

Hristiyan din adamı, tüm bu yaşananlara rağmen iyi olacaklarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: