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    Filistinliler, Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı

    Filistinliler, Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı

    Tel Aviv ile normalleşme kararı alan BAE heyetinin Aksa'yı ziyareti, tepkiyle karşılandı. Filistinli cami cemaati, heyetin camiden derhal çıkmasını istedi.
    • AA
    • 19.10.2020 - 11:01
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 11:01
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    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşmesi, işgal altında yaşayan Filistinlilerin tepkisini çekti.

    İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya giren BAE heyeti, cami cemaati tarafından dışarı çıkarıldı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği ve Aksa'dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor.

    BAE HEYETİ, AKSA'YI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

    Tartışmanın ardından BAE heyeti, camiyi terk etmek zorunda kaldı.

    Geçen hafta da Umman'dan geldiği belirtilen heyet, Mescid-i Aksa'yı İsrail polisi korumasında ziyaret etmişti. Son zamanlarda Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin, Aksa'yı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde ziyaret etmeye çalışmaları dikkati çekiyor.

    Filistinliler Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı ViDEO

    Filistinliler, Mescid-i Aksa yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı #1

    15 EYLÜL'DE NORMALLEŞMEYE İMZA ATTILAR

    İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle imzalanmıştı.

    Filistinliler, Mescid-i Aksa yı ziyaret eden BAE heyetini camiden çıkardı #2

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