Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yine festivalde görüntülendi

Sanna Marin, yine ülkesindeki bir festivale gitti... Finlandiya Başbakanı'nın giydiği elbisenin fiyatı, sosyal medyanın diline düşerken, eleştirenler oldu.

Finlandiya’nın en genç başbakanı olarak bilinen 34 yaşındaki Sanna Marin, hafta sonu ülkedeki müzik festivaline katıldı.

Marin’in Flow Festivali’ndeki görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Fotoğrafta Finlandiya Başbakanı’na şeker pembesi bir crop top ve pantolon giymiş fotoğrafçı Janita Autio’nun eşlik ettiği görüldü.

8 euro’luk elbise giydi

Başkent Helsinki’de düzenlenen festivale katılan Marin’in kıyafetini bit pazarından aldığı öğrenildi.

Kıyafetin 8 euro yani yaklaşık 147 TL olduğu açıklandı.

Rock ve metal müziği düşkünü

Sanna Marin, daha önce de ülkesinde düzenlenen bir Rock festivaline katılmış, deri ceket şort ve botlarıyla çekilen pozları gündem olmuştu.

Marin daha önce de Rock ve metal müziği oldukça sevdiğini söylemişti.

Eleştiren de var

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar Marin’in tarzını ve sık sık böyle etkinliklere katılmasını överken, bazıları da başbakanlık görevini yarı zamanlı yaptığını söyleyerek eleştiriyor.

Konuyla ilgili ise hükümet kanadından bir açıklama gelmedi.