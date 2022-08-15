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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yine festivalde görüntülendi

    Sanna Marin, yine ülkesindeki bir festivale gitti... Finlandiya Başbakanı'nın giydiği elbisenin fiyatı, sosyal medyanın diline düşerken, eleştirenler oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 11:22
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    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yine festivalde görüntülendi

    Finlandiya’nın en genç başbakanı olarak bilinen 34 yaşındaki Sanna Marin, hafta sonu ülkedeki müzik festivaline katıldı.

    Marin’in Flow Festivali’ndeki görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşuldu.

    Fotoğrafta Finlandiya Başbakanı’na şeker pembesi bir crop top ve pantolon giymiş fotoğrafçı Janita Autio’nun eşlik ettiği görüldü.

    8 euro’luk elbise giydi

    Başkent Helsinki’de düzenlenen festivale katılan Marin’in kıyafetini bit pazarından aldığı öğrenildi.

    Kıyafetin 8 euro yani yaklaşık 147 TL olduğu açıklandı.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yine festivalde görüntülendi #1

    Rock ve metal müziği düşkünü

    Sanna Marin, daha önce de ülkesinde düzenlenen bir Rock festivaline katılmış, deri ceket şort ve botlarıyla çekilen pozları gündem olmuştu.

    Marin daha önce de Rock ve metal müziği oldukça sevdiğini söylemişti.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yine festivalde görüntülendi #2

    Eleştiren de var

    Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar Marin’in tarzını ve sık sık böyle etkinliklere katılmasını överken, bazıları da başbakanlık görevini yarı zamanlı yaptığını söyleyerek eleştiriyor.

    Konuyla ilgili ise hükümet kanadından bir açıklama gelmedi.

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yine festivalde görüntülendi #3

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yine festivalde görüntülendi #4

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yine festivalde görüntülendi #5

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yine festivalde görüntülendi #6


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