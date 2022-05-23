Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: PKK yakından izlenecek

Terör örgütlerine verdiği destekten ötürü Türkiye'nin NATO'ya üyelik kapısını kapattığı Finlandiya'da Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, PKK ile ilgili güvence verebileceklerini söyledi.

Rus tehdidine karşı NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütleriyle arasına mesafe koymadığı için Türkiye'nin engeline takıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerinin yuvası haline gelen iki ülkenin NATO'ya üye olmasına olumlu bakmadıklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin net tavrı sonrası iki ülkeden gelen yapıcı açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Finlandiya yapıcı mesajlarına devam ediyor

Son olarak Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyelik başvurusuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Finlandiya ve Türkiye'nin, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili sorunları çözmesini beklediğine işaret eden Haavisto, bunun birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

"Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim"

Haavisto, müzakerelerin (Türkiye ile) resmi düzeyde devam edeceğini vurgulayarak, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. O yüzden temkinli olmak gerekirse, şimdi bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim ancak bu bir sorun değil." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın terörizme karşı mücadele sicili ele alındı

Bakan Haavisto, Finlandiya ve Türkiye cumhurbaşkanlarının dün yaptıkları telefon görüşmesinde, "Finlandiya'nın terörizme karşı mücadele sicilini ele aldıklarını" aktardı.

"PKK'nın faaliyetine izin vermemek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Haavisto, ülkesinin Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye kesinlikle böyle garantiler verebiliriz. PKK, Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiği için Finlandiya'da da terör faaliyetine izin vermemek için üzerimize düşeni yapmamız önemli." dedi.