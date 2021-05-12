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    Finlandiya Futbol Federasyonundan Müslüman sporculara başörtü

    Finlandiya Futbol Federasyonu Müslüman sporculara ücretsiz başörtüsü dağıtılacak.
    • AA
    • 12.05.2021 - 23:17
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 00:47
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    Finlandiya Futbol Federasyonundan Müslüman sporculara başörtü

    Finlandiya Futbol Federasyonu, sporda tam eşitliğe dikkat çekmek için başlattığı kampanyada ülkede yaşayan Müslüman sporculara ücretsiz başörtüsü dağıtılacağını açıkladı.

    “FUTBOLU HERKES İÇİN ULAŞABİLİR KILMAK İSTİYORUZ”

    Din, ten rengi gibi ayrımlara dikkat etmeden herkesi eşit kabul ettiklerini belirten Finlandiya Futbol Federasyonu, kampanya ile ilgili yaptığını açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    ''Finlandiya eşit fırsatlara sahip bir ülke olarak biliniyor. Bununla birlikte, Finlandiya giderek daha çeşitli bir toplum haline geldikçe yapılacak çok şey olduğunun farkındayız. Ücretsiz başörtüsü kampanyasıyla, futbolu herkes için erişilebilir hale getirme taahhüdümüzü göstermek istiyoruz. Bizim için önemli olan, dini inançlar, ten rengi ve kimliği ne olursa olsun, herkesi eşit şekilde kabul etmektir. Diğer bütün ülke futbol federasyonlarının eşitliği sağlamak için bizi örnek almalarını istiyoruz''

    BU KARAR FRANSA’YA TEPKİ

    İsveç’in Expressen gazetesinin iddiasına göre, Finlandiya Futbol Federasyonunun bu kararı Fransa’nın getirmiş olduğu resmi spor karşılaşmalarında başörtüsü yasağına tepki göstermek için alındı.

    Finlandiya Futbol Federasyonundan Müslüman sporculara başörtü #1

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