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Finlandiya ve İsveç buz kesiyor: Bu kışın en düşük sıcaklığı ölçüldü! Sıfırın altında 41 derece...

Finlandiya ve İsveç buz kesiyor: Bu kışın en düşük sıcaklığı ölçüldü! Sıfırın altında 41 derece... Finlandiya ve İsveç'te hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derece civarına düşmesiyle "bu kış mevsiminin en düşük sıcaklığı" kaydedilmiş oldu.