Finlandiya'da 800 öğrencili okulda silahlı saldırı Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Finlandiya'nın Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'daki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Olayda etkilenen kurbanların ve saldırganın tamamının 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

3 kişi yaralandı

İlk tespitlere göre 3 kişi yaralandı. Polis sözcüsü, yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

800 öğrencinin okuduğu okulda silahlı saldırı paniği

Viertola Okulu Müdürü Sari Laasila, "Acil durum sona erdi" diyerek olay hakkında fazla yorum yapmaktan kaçındı. Finlandiya polisi, saldırının, Vantaa'daki Viertola Okulu'nda gerçekleştiğini ve okulda yaklaşık 800 öğrencinin olduğunu belirtti.

"Evinizde kalın, yabancılara kapınızı açmayın"

Polis, "Olay yerinde inceleme devam ediyor. Çevredeki insanların bölgeden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Kapılar yabancılara açılmamalı" şeklinde açıklama yaptı.

Failin yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.